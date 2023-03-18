Lionel Messi'nin babası, PSG yıldızı hakkındaki ÜÇ iddiayı yalanladı

Lionel Messi'nin babası, oğlunun Paris Saint-Germain'deki durumuyla ilgili çıkan dedikodulara açıklık getirdi.

Messi'nin PSG'deki geleceği hala belirsiz

Kulüpten ayrılabileceği iddia ediliyor

Babası dedikodulara tepki gösterdi

NE OLDU? Arjantinli yıldızın PSG'deki sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve henüz kontratını uzatmadı. Bu durum, Messi'nin antrenmanda Galtier ile sorun yaşadığı, PSG ile yeni sözleşme yapmaya açık olmadığı ve Al Hilal'den 600 milyon euro maaş istediği gibi bazı dedikodulara neden oldu. Arjantinlinin babası, oğlu hakkında öne sürülen iddialara yanıt verdi.

NE SÖYLENDİ? Haberlere sosyal medya hesabından tepki gösteren Lionel Messi'nin babası şunları söyledi: "Yalan söylemeye daha ne kadar devam edecekler? Kanıtlar nerede? Bu haberlerin hepsi sahte!! Söyleyecek laf bulamıyorum!!"

BÜYÜK RESİM: Lionel Messi'nin gelecek sezon hangi takımın formasını giyeceği henüz belli değil. Galtier, Arjantinlinin Paris'te mutlu olduğu konusunda ısrar ederken Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in 35 yaşındaki oyuncuya büyük bir teklif hazırladığı biliniyor.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

Getty

Getty

Getty

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? PSG, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son yedi sezonunun beşinde turnuvaya son 16 turunda veda etti.

MESSI İÇİN SIRADA NE VAR? Lionel Messi ve arkadaşları, Pazar günü PSG formasıyla Ligue 1'de Rennes karşısına çıkacaklar.