Efsane oyuncunun babası Jorge, oğlunun yeniden Katalan ekibine katılacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Lionel Messi'nin babası Jorge Messi, PSG ile kontratı sezon sonunda bitecek olan oğlunun tekrar Barcelona'ya döneceği yönündeki iddiaları değerlendirdi.

Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın kendileriyle bu doğrultuda temas kurduğu yönündeki iddiaları yalanlayan Jorge, efsane oyuncu için Katalan ekibinin kapılarını neredeyse tamamen kapattı.

Laporta'nın Messi'yi Barcelona'da tutamadığını hatırlatan Jorge, "Leo'nun bir daha Barcelona için oynayacağını sanmıyorum. Laporta ile görüşmedik ve Barcelona'ya dönmek için herhangi bir teklif almadık" dedi. Messi'nin PSG'de kalması için Fransız ekibiyle yeni sözleşme hakkında görüştüklerini aktaran Jorge, böylece Barcelona ihtimalini ortadan kaldırdı.

Inter Miami de devrede

Öte yandan PSG'nin bir dönem Ankaragücü forması da giyen efsane isimlerinden Jerome Rothen ise Messi'yi takımda tutmanın kötü bir fikir olduğunu söyledi.

Messi hakkında tüm bu gelişmeler yaşanırken, David Beckham'ın sahibi olduğu MLS takımı Inter Miami'nin de yıldız ismi kadroya dahil edebilmek için gelişmeleri yakından takip ettiği biliniyor.