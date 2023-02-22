Arjantinli efsane gelecek sezon bir kez daha Barcelona formasıyla sahen alabilir.

PSG ile sezon sonunda bitecek olan kontratını yenilemeyen ve geleceği büyük bir soru işaretine dönüşen Lionel Messi'nin geleceği belirsizliğini korurken, Katalan medyasının iddiası futbol gündemini sarstı.

Katalan televizyon programı Tot Costa'da yer alan habere göre Lionel Messi'nin babası Jorge, Barcelona Başkanı Joan Laporta ile buluştu.

Görüşmenin transferin yanı sıra farklı birkaç konuyu konuşmak için gerçekleştiği ancak masaya yatırılan ilk konunun Messi'nin geleceği olduğu ifade edildi.

PSG'nin en iyilerinden oldu

Laporta'nın Messi'nin Barcelona'ya geri dönüş şartlarını araştırdığı ve Arjantinli oyuncunun geri dönüşüne sıcak baktığı belirtilirken, bu konuda kısa süre içinde önemli gelişmelerin yaşanabileceği öğrenildi.

Arjantin Milli Takımı ile Dünya Kupası'nı kazanan Messi bu sezon sergilediği performansla PSG'nin de en iyilerinden olmayı başarmıştı.

PSG ile 2022-2023 sezonunda tüm kulvarlarda 27 maça çıkan 35 yaşındaki oyuncu bu karşılaşmalara 16 gol ve 14 asist sığdırırarak, Kylian Mbappe ile birlikte takımının hücumdaki en etkili ismi olmuştu.