FIFA, Senegal ile Mısır maçındaki penaltı atışlarında Mohamed Salah'a lazer tutan taraftarlar nedeniyle Senegal'i, 175.000 İsviçre Frangı para cezasına çarptırdı

FIFA, Mısır ile Dünya Kupası play-off karşılaşmasının ardından Senegal'e ceza verdi.

Mohamed Salah, penaltı atışları sırasında tribünlerden gelen lazerlerin hedefi olmuştu.

Bazı çevrelerde karşılaşmanın tekrar oynatılacağı konuşuluyordu.

Dünya futbolunun yönetim organı FIFA ise işleri o kadar ileri götürmedi, ancak yaptırımlar uygulanıyor.

FIFA, Senegal'e karşı ne önlem aldı?

FIFA, bu unutulmaz akşamı gölgeleyen taraftar düzensizliği nedeniyle Senegal'in futbol federasyonuna 175.000 İsviçre Frangı para cezası verdi.

Bu karar, Salah'a doğru kör edici yeşil ışıklar yakıldığı için alındı.

FIFA'nın disiplin kurulu, Sadio Mane'nin golünün ardından sahaya giren Senegal taraftarlarının yaptıklarını da inceledi.

Ayrıca saldırgan bir pankart da soruşturuldu ve Senegalli yetkililer “stadyumda kanun ve düzenin korunmasını sağlamamakla” suçlandı.

Tüm bu kabahatlerin bir kombinasyonu, Senegal milli takımının kapalı kapılar ardında bir gelecek maç oynamasının kararıyla sonuçlandı.

FIFA hangi ülkelere para cezası verdi?

FIFA'nın disiplin komitesi, yılın başından bu yana oynanan Dünya Kupası eleme maçlarında meydana gelen bir dizi başka benzer olay hakkında karar verdi.

Nijerya, Gana'ya karşı oynadıkları bir play-off maçında elendikten sonra, taraftarların Abuja'daki sahaya girmesi nedeniyle tek maçlık bir stadyumun kapatılmasıyla karşı karşıya kalırken, federasyona 150.000 İsviçre Frangı para cezası verildi.

Kongo'ya 125 bin İsviçre Frangı ve Lübnan'a 100.000 İsviçre Frangı ceza verildi. Şili ve Kolombiya da iç saha maçlarında yaptığı ayrımcılık nedeniyle sırasıyla 95.000 ve 55.000 İsviçre Frangı para cezasına çarptırıldı.

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