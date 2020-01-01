Lionel Messi

Lionel Messi muhteşem döndü

Goal Türkiye
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Lionel Messi Barcelona
Getty Images
Barcelona, Arjantinli süper yıldızı Lionel Messi’nin iki kez ağları havalandırdığı hazırlık maçında Girona’yı 3-1 yendi.

Sancılı bir sürecin ardından bir yıl daha Katalan ekibinde kalma kararı alan ve bunu Goal'e verdiği özel röportajla duyuran Lionel Messi sahalara gollerle döndü.

Arjantinli efsane, Barcelona’nın Girona’yı 3-1 yendiği özel maça attığı iki golle damgasını vurdu.

Barcelona’nın diğer golünü ise takımdaki geleceği belirsiz olan Coutinho kaydetti.

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