Lionel Messi muhteşem döndü
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Sancılı bir sürecin ardından bir yıl daha Katalan ekibinde kalma kararı alan ve bunu Goal'e verdiği özel röportajla duyuran Lionel Messi sahalara gollerle döndü.
Arjantinli efsane, Barcelona’nın Girona’yı 3-1 yendiği özel maça attığı iki golle damgasını vurdu.
WHAT. A. HIT. 💥— Goal (@goal) September 16, 2020
Lionel Messi is back scoring goals for Barcelona! 😍pic.twitter.com/BQeWrjiZ4c
Barcelona’nın diğer golünü ise takımdaki geleceği belirsiz olan Coutinho kaydetti.
Geride kalan sezonu geç kapatması nedeniyle La Liga’da Elche ile oynayacağı ilk maçı ertelenen Barcelona, 27 Eylül Pazar günü Villarreal maçıyla yeni sezonu açacak.