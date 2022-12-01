Lionel Messi: "Meksika halkına saygısızlık etmedim"
Meksika'yı yenen Arjantin'de Messi'nin, soyunma odasında ayaklarının dibinde bir Meksika forması ile görüldüğü video, Meksikalı boksör Canelo'nun öfkesine yol açtı.
Boksör, daha sonra "kendisini kaptırdığı" için özür dileyen bir bildiri yayınladı ve Messi, Arjantin'in Polonya'ya karşı son Dünya Kupası galibiyetinin ardından özür dilemeyi reddetti.
Ne söylendi?
Messi, konuyla ilgili şu yorumu yaptı:
"Bir yanlış anlaşılmaydı. Beni tanıyanlar bilir, kimseye saygısızlık etmem. Maçtan sonra soyunma odasında bunlar olur.
"Meksika halkına ve formaya saygısızlık etmediğim için, af dilememe gerek yok."
Büyük resim
Arjantin soyunma odasındaki görüntüler, Messi'nin ikinci maç gününde Meksika galibiyetini kutladığı anda çekilmişti.
Arjantin, çarşamba gecesi Polonya'yı aynı skorla yendikten sonra C Grubu'nu zirvede tamamladı.
HİKÂYENİN İKİ FOTOĞRAFI:
Messi'yi ne bekliyor?
Süperstar, pazartesi günü Avustralya ile karşılaşacakları son 16 turunda bir kez daha ülkesine liderlik edecek.
Editörün Seçtikleri
- Dusan Vlahovic, Sırbistan formasıyla 2022 Dünya Kupası'nda yasak aşk iddiası yüzünden mi yedek kaldı?
- İZLE: Cristiano Ronaldo, Gana maçında iç çamaşırının içinden çıkardıklarını yedi
- 2022 Dünya Kupası gol krallığı: Kylian Mbappe ve Enner Valencia, Altın Ayakkabı yarışında önde
- 2022 Dünya Kupası fikstürü: Gruplar, puan durumu, sonuçlar ve bilmeniz gereken her şey