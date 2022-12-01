Lionel Messi: "Meksika halkına saygısızlık etmedim"

Arjantinli Lionel Messi, Saul 'Canelo' Alvarez'den aldığı tehdit hakkında konuştu ve Meksika halkına saygısızlık etmediğini vurguladı.

Meksika'yı yenen Arjantin'de Messi'nin, soyunma odasında ayaklarının dibinde bir Meksika forması ile görüldüğü video, Meksikalı boksör Canelo'nun öfkesine yol açtı.

Boksör, daha sonra "kendisini kaptırdığı" için özür dileyen bir bildiri yayınladı ve Messi, Arjantin'in Polonya'ya karşı son Dünya Kupası galibiyetinin ardından özür dilemeyi reddetti.

Ne söylendi?

Messi, konuyla ilgili şu yorumu yaptı:

"Bir yanlış anlaşılmaydı. Beni tanıyanlar bilir, kimseye saygısızlık etmem. Maçtan sonra soyunma odasında bunlar olur.

"Meksika halkına ve formaya saygısızlık etmediğim için, af dilememe gerek yok."

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Arjantin soyunma odasındaki görüntüler, Messi'nin ikinci maç gününde Meksika galibiyetini kutladığı anda çekilmişti.

Arjantin, çarşamba gecesi Polonya'yı aynı skorla yendikten sonra C Grubu'nu zirvede tamamladı.

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Messi'yi ne bekliyor?

Süperstar, pazartesi günü Avustralya ile karşılaşacakları son 16 turunda bir kez daha ülkesine liderlik edecek.