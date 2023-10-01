Lionel Messi, Luka Modric’in Inter Miami’ye transfer olmasını istiyor

Real Madrid’in efsane futbolcusu Pedja Mijatovic, Luka Modric’in gelecek sezon Lionel Messi ile takım arkadaşı olabileceğini söyledi.

Real Madrid ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hırvat yıldız Luka Modric’in yaz transfer döneminde Lionel Messi’nin de formasını giyeceği Inter Miami’ye transfer olacağı yönündeki iddialar her geçen gün artarken, söylentilere Real Madrid’in eski yıldızı Pedja Mijatovic de dahil oldu ve Inter Miami’nin bu transfer için girişimlere başladığını söyledi.

Mijatovic ne söyledi?

Messi’nin Florida’daki hayatında bir başka Ballon d’Or ödüllü oyuncu daha istediği ve bu doğrultuda Modric’i önerdiğini belirten Mijatovic, “Modric MLS’teki birçok takımdan teklif aldı ama en çok isteyen takım Inter Miami. Suudi Arabistan da ona teklif yapılan bir başka ülkeydi ama o Madrid’de kalmak istedi. Messi bu transferle bizzat ilgilendi. Inter Miami’nin sahibi David Beckham ve Madric birkaç gün önce Hırvatistan’da buluşup yemek yedi” dedi.

Beckham'ın futbolculuk günlerinden Madrid'le güçlü bağları var ve eski Manchester United ve İngiliz yıldız şu anda Inter Miami'nin ortaklarından biri. Messi'nin Miami'de tarihi bir Lig Kupası zaferi yaşamasının ardından yeni sezona yönelik çalışmalara başlayan Beckham’ın Modric’in transferi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmamasına kesin gözüyle bakılıyor.