Lionel Messi, takım arkadaşı Kylian Mbappe ile güçlü bir ilişkisi olduğu konusunda ısrar etti.

NE OLDU? Yedi Ballon d'Or sahibi ile yapılan bir röportajda Messi'ye, Paris Saint-Germain'den takım arkadaşı Mbappe ile olan ilişkisi soruldu. Arjantinli, Fransız golcüyle arasında hiçbir zaman bir sorun olmadığını söyledi.

NE SÖYLENDİ?: Arjantin basınından Ole'ye röportaj veren Messi, Mbappe ile 2022 Dünya Kupası finali hakkında hakkında konuşup konuşmadığını sorduğunda şunları söyledi: "Evet. Maçtan, kutlamalardan, tatilde olduğum günlerde Arjantin'de insanların neler yaşadığından bahsettim. Daha fazlası yoktu. Ama aramız gerçekten iyi.

"Zamanında ben de Dünya Kupası finalini kaybeden taraftaydım. Bu yüzden o konuyu ben de konuşmak istemiyorum ama gerçek şu ki Kylian ile aramızda bir sorun yok. Durum tam tersi."

DAHA BÜYÜK RESİM: Arjantinli yıldız, ülkesini Orta Doğu'da zafere kadar taşıdı. Ancak finalde hat-trick yapan Mbappe, Messi ve arkadaşlarını çok zorladı.

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SIRADA NE VAR? PSG, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Bayern Münih ile oynanacak kritik maçı beklerken takımın teknik direktörü Galtier, yıldızlarının iyi geçinmesinden memnun olacak. Aynı zamanda kulübün, Messi ile yeni sözleşme görüşmeleri de devam ediyor.