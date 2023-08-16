Lionel Messi, Inter Miami'de 9. golünü atarak tüm zamanların en skorer oyuncuları listesinde Josef Martinez ve Robert Taylor'ın arkasına yerleşti.

Messi yine boş geçmedi

Miami, Ligler Kupası'nda finale yükseldi

Arjantinli, Miami tarihinin en çok gol atan üçüncü oyuncusu oldu

NE OLDU? Inter Miami, salı akşamı Philadelphia Union'ı 4-1 mağlup ettikten sonra 2023 Ligler Kupası'nda finale yükseldi ve Lionel Messi, Inter Miami kariyerinin dokuzuncu golünü atarak kulüpte tüm zamanlarda en fazla gol kaydeden üçüncü futbolcu unvanını elde etti.

BÜYÜK RESİM: Messi, kulübe Paris Saint-Germain'den katıldığından beri Miami'nin kaderini tamamen değiştirdi ve Tata Martino'nun takımı, altı maçlık bir galibiyet serisi elde etti. Messi şimdi Josef Martinez ve Robert Taylor'ın ardından kulübün tüm zamanlarının en skorer oyuncuları listesinde üçüncü sırada yer alıyor.

VE DAHA FAZLASI: Messi'nin önünde ikinci sırada 16 golle Leonardo Campana yer alırken, yıldız futbolcunun Arjantinli eski takım arkadaşı Gonzalo Higuain 29 golle listenin başında bulunuyor.

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INTER MIAMI İÇİN SIRADA NE VAR? Inter Miami pazar akşamı Ligler Kupası Finali'nde, yarı finalde Monterrey'i eleyen Nashville ile mücadele edecek.