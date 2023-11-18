Kvicha Kvaratskhelia, geçen ay Ballon d'Or töreninde Lionel Messi ile sürpriz etkileşimini anlattı.

Napoli'nin yıldızı Khvicha Kvaratskhelia, Lionel Messi'nin geçen ay düzenlenen Ballon d'Or töreninde kendisini şaşırttığını itiraf etti.

Gürcü kanat oyuncusu, reklam arasında Arjantinli süperstar ile yaşadığı anları açıkladı.

Kvaratskhelia, Messi gibi bir süperstarın kendisinin elini sıkmasına ve cömertliğine şaşırdığını itiraf etti ve jesti için kendisine teşekkür etti.

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Ne söyledi?

Gazetecilere konuşan Kvaratskhelia, konuyla ilgili şunları söyledi: "Messi sağımda oturuyordu. Reklam arası sırasında ayağa kalkmamamız ve fazla hareket etmememiz konusunda uyarıldık. Ben de oturdum.

"Sona Messi aniden ayağa kalktı ve bana doğru geldi. Ne olduğunu anlamadım ama kolunu kaldırdı ve elimi sıktı. Bunu çok takdir ediyorum, o harika bir insan."

Kvaratskhelia'nın 2023-24 sezonu performansı

Gürcü yıldız, bu sezon Napoli formasıyla millî araya kadar tüm kulvarlarda toplamda 15 maça çıktı.

Kvaratskhelia, söz konusu 15 karşılaşmada üç gol atıp beş asist yaptı.