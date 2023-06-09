Uruguaylı golcü Lionel Messi ile birlikte Inter Miami forması giyeceği yönündeki iddialar karşısında oldukça net bir cevap verdi.

Lionel Messi ile Barcelona’da birçok başarıya imza atan ve Arjantinli yıldızla beraber hem La Liga’yı hem de Şampiyonlar Ligi’ni kazanan Luis Suarez, Messi’yi takip ederek Inter Miami’ye transfer olacağı yönündeki söylentileri yalanladı. Şu anda Brezilya Ligi takımlarından Gremio’nun formasını giyen Uruguaylı golcü benzer bir hamlenin kendisi için imkansız olduğunu söyledi.

Gremio ile 2024’e dek sözleşme imzaladığını ve takımında çok mutlu olduğunu belirten Suarez, Aralık 2022’de taşındığı Porto Alegre’de 24 maçta 11 gol kaydetti.

Brezilya'da şampiyonluk hedefliyor

Messi ile birlikte oynadığı 2014 ve 2020 arasındaki altı yıllık süreçte 283 maça çıkan Suarez, Barcelona formasıyla 198 gol atmış ve sonrasında Katalan ekibinden ayrılarak, Atletico Madrid’e gitmişti.

Brezilya Serie A’da oynadığı son üç maçı da kazanan Gremio ile şampiyonluk mücadelesi veren Suarez, bir dönem dünya futbolunun en önemli golcülerinden biri olmuştu.

Liverpool forması da giyen ve takımıyla Premier Lig şampiyonluğuna çok yaklaşan Suarez, Uruguay Milli Takımı’nda uzun yıllar boyunca Edinson Cavani ile birlikte oldukça etkili bir ortaklık kurmuştu.