Lionel Messi: "Guardiola futbola çok zarar verdi"

Lionel Messi, eski Barcelona patronu Pep Guardiola'nın oyunu o kadar "basit" hale getirerek futbola zarar verdiğini söyledi.

Messi, Barça'da Pep ile geçirdiği zamanı hatırladı

Eski hocasının 'özel bir şeye' sahip olduğunu düşünüyor

Birçok kişi, onun oyununu kopyalamaya çalıştı

NE OLDU? Messi, Guardiola'nın Camp Nou'da geçirdiği günlerin ve 2008 - 2012 yılları arasında iki Şampiyonlar Ligi zaferi de dahil olmak üzere bir dizi kupa kazandığı zamanın güzel anılarını hatırlattı. Arjantinli, şu anki Manchester City patronu Guardiola'yı şimdiye kadar oynadığı en iyi teknik direktör olarak selamlarken, şaka yollu bir şekilde, onun oyun stilinin ucuz taklitlerinin modern oyuna zarar verdiğini öne sürdü.

NE SÖYLENDİ? Messi, Movistar Plus'a verdiği röportajda konuyla ilgili şunları söyledi: "Guardiola futbola çok zarar verdi. Oyunu o kadar kolay ve basit görünüyordu ki herkes onu kopyalamak istedi. Şüphesiz o, sahip olduğum en iyi hoca. Özel bir şeye sahip.''

BÜYÜK RESİM: Paris Saint-Germain yıldızının yorumları, 2023'te Camp Nou'ya dönebileceğine dair yeni söylentilerin ortasında geldi. Barça Başkanı Joan Laporta, Barcelona'nın her zaman onun evi olacağını söylerken, forvet Robert Lewandowski de onunla birlikte oynamanın bir rüya olacağını vurguladı.

Messi, eski hocası ile birçok bireysel başarıyı kutladı...

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