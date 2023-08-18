Lionel Messi; Thor, Kara Panter ve Örümcek Adam rollerine büründükten sonra Marvel'dan ilham alan gol sevincini anlattı.

NE OLDU? Yedi Ballon d'Or sahibi, serbest oyuncu olarak transfer olduktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde ani bir etki yarattı. Messi, Ligler Kupası'nda çıktığı altı maçta dokuz gol kaydetti ve Arjantin ikonu, arkadaşlarının ve ailesinin önünde bu golleri kutlamak için pek çok fırsat elde etti.

NE SÖYLEDİ? Kutlamalarını neden artık bir tanıtım gösterisi gibi yaptığını açıklayan Messi, gazetecilere şunları söyledi: "Üç oğlum hâlâ tatilde. Henüz okula başlamadılar. Bu yüzden her gece Marvel süper kahraman filmleri izliyoruz. Bir fikir buldular ve ne zaman gol atsam, bir Marvel süper kahraman kutlaması yapmamı istediler. Böyle başladı ve ben de bu ritüeli sürdürdüm. Ne zaman yeni bir film izlesek gol kutlaması yapardık."

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SIRADA NE VAR? Messi'nin, bu film serisi ile MLS arasındaki ticari ortaklık nedeniyle Marvel karakterlerine selam verdiğine dair iddialar vardı. Ancak tüm zamanların en iyisi, bu sevincin bireysel olduğunu açıkladı ve bu spekülasyonlara son verdi.