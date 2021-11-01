Lionel Messi'ye göre MSN mi, MNM mi?

Barcelona'nın eski yıldızı Lionel Messi, MSN (Messi-Suarez-Neymar) ile MNM'i kıyaslaması istendiğinde kendini 'şanslı' hissediyor.

Arjantinli futbolcu, yaz transfer döneminde Barça'nın içinde bulunduğu mali durum nedeniyle kulüpten ayrılarak Paris Saint-Germain'in yolunu tuttu.

Bir dönem Katalan devinde Suarez ve Neymar ile fırtınalar estiren hücum ekibinin yıldızı olan Messi, şimdi PSG'de Mbappe ve Neymar ile eski günlerine atıfta bulunuyor.

Lionel Messi ne söyledi?

PSG'nin yıldızlar topluluğu projesinin ana kahramanları Messi, Neymar ve Mbappe sık sık MSN üçlüsü ile kıyaslanıyor.

Sport'a konuşan Lionel Messi'den iki hücum üçlüsünü kıyaslaması istendi ve Arjantinli bu kıyaslamanın yapılamayacağını söyledi:

"Tamamen farklılar. Luis Suarez, Kylian Mbappe'den farklı özelliklere sahip başka bir 9 numara. Kylian son birkaç yıldır kenarda oynuyor. Daha önce de bu pozisyonda çok fazla oynadığından emin değilim.

Luis ileri merkezde eskide olduğundan daha etkili. Kylian daha çok oyuna dahil oluyor ve boşlukları değerlendiriyor.

Barcelona'nın üçlüsünde olduğum içinn şanslıydım. Harikaydı ve umarım şimdi de eskide yaptığımız gibi başarılı oluruz."

"Barcelona'ya dönebilirim"

Barça'ya geri dönüp dönemeyeceği sorulduğunda ise Messi şu yanıtı veriyor:

"Bir gün Barcelona'ya dönmek mi? Evet. Her zaman kulübe yardım etmeyi çok istediğimi söyledim.

Barcelona'da, teknik bir görevde olmayı çok isterim. Orada mı olacağım yoksa başka bir yerde mi bulunacağım şimdilik bilemiyorum."

"İmkan olursa yine elimden geldiğince katkıda bulunmak isterim çünkü Barcelona'yı seviyorum ve onların, dünyanın en iyi kulüplerinden birisi olmaya devam etmelerini isterim."

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