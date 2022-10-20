Arjantinli futbolcu ABD merkezli şirkete yatırım yaparak, geleceğine yönelik bir adım daha attı.

PSG ile sezona harika bir başlangıç yapan ve Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası öncesinde Arjantin Milli Takımı'nın en önemli ismi olan Lionel Messi, futbol sonrasındaki iş hayatını şekillendirmeye devam ediyor.

Messi Group şirketi dünyaca ünlü ismin spor, medya ve teknoloji yatırımları kapsamında merkezi San Francisco'da bulunan Play Time şirketine bağlı endüstri uzmanları Razmig Hovaghimian ve Michael Marquez ile anlaşmaya vardı.

Messi yeni anlaşması hakkında ne söyledi?

"Köklerimizi Silikon Vadisi'ne kadar uzatmaktan dolayı heyecan duyuyorum ve Play Time ile anlaşmaktan ötürü mutluyum. Play Time'ın başarısıyla birçok insana yardımcı olacağını ve dünya üzerinde olumlu bir etki yapacağına inanıyorum. Hedeflerimize ulaşabilmemiz için ekibimize ve iş ortaklarımıza sonsuz bir güven duygusu hissediyorum"

Önde gelen kulüplerden ve oyunculardan alınan maç formalarının açık artırmayla satıldığı bir futbol pazarı olan AC Momento'ya da yatırım yapacağını açıklayan Play Time'ın Messi ile birlikte atacağı adımlar merakla bekleniyor. Yedi kez Ballon d'Or kazanan Messi'nin Avrupa'daki kariyerini sonlandırdıktan sonra MLS'e adım atması bekleniyordu.