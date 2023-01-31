2022 Dünya Kupası'nı kazanan Lionel Messi, Meksika karşılaşmasının kendileri için kırılma anı olduğunu belirtti.

2022 Dünya Kupası'nda mutlu sona ulaşan Arjantin'in kaptanı Lionel Messi, Fransa ile oynanan final maçı öncesindeki en zorlu rakiplerinin Meksika olduğunu söyledi.

Turnuvaya Suudi Arabistan yenilgisiyle başlayan Arjantin'in Meksika karşısında çok zorlandığını belirten Messi, attığı golle kilidi açtığı maçın kendileri için kırılma anı olduğunu söyledi.

Messi ne söyledi?

Fransa ile oynanan final karşılaşmasını da boş geçmeyen ve turnuvayı yedi golle tamamlayan Messi, "Meksika ile oynadığımız maç henüz grup aşamasında elenme tehlikesini hissetmemiz nedeniyle en zor maçımızdı. Bu maç turnuvadaki en kötü maçımızdı. Ne olursa olsun kazanmak zorundaydık ve bu durum her zaman her oyuncuyu etkiler" dedi.

Bu sezon Dünya Kupası'nın yanı sıra takımı PSG ile de oldukça etkili olan Messi geçtiğimiz sezon altı golle tamamladığı Ligue 1'de şimdiden sekiz gole ulaştı.

Takımıyla tüm kulvarlarda oynadığı 22 maça 13 gol ve 14 asist sığdıran 35 yaşındaki efsane, PSG'nin Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için Kylian Mbappe ve Neymar ile birlikte en büyük kozu olacak.