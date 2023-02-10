Lionel Messi'den Türkiye'deki depremzedelere yardım

Dünya Kupası sahibi Arjantinli süperstar da Türkiye'de yaşanan büyük felakete duyarsız kalmadı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve binlerce can kaybına sebebiyet veren depremde tüm futbolcular depremzedeler için seferber olmaya devam ediyor.

İtalya Serie A ekibi Atalanta'da forma giyen Merih Demiral da bu isimlerden biri.

Daha önce Cristiano Ronaldo'nun koleksiyondaki formasını açık artırma ile satışa çıkaran ve buradan gelen geliri depremzedelere bağışlayan Merih'e Lionel Messi'den de olumlu yanıt geldi.

Ne söylendi?

Twitter'dan açıklama yapan Merih, şunları söyledi:

"Sırada Lionel Messi var; Leo'nun maçta giyip imzaladığı formasını açık artırmayla satıyoruz!

"Satıştan elde edilecek gelir deprem bölgesinde kullanılmak üzere Ahbap 'a bağışlanacaktır. Lionel Messi ile iletişime geçip durumu anlatan Hakan Çalhanoğlu ve Gianluigi Donnarumma'ya çok teşekkürler."