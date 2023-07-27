Arjantinli yıldız kazandırdığı maçların yanı sıra takım arkadaşlarına verdiği hediyelerle de gönülleri fethetti.

Yeni takımı Inter Miami’nin formasını giydiği ilk iki karşılaşmaya üç gol sığdıran ve harika bir başlangıç yapan Lionel Messi, takım arkadaşları tarafından da kısa sürede fazlasıyla sevildi. Messi’nin bir dönem Galatasaray forması da giyen takım arkadaşı DeAndre Yedlin Arjantinli oyuncunun transferi sonrasında meslektaşlarına neler hediye ettiğini açıkladı.

Yedlin ne söyledi?

Takımının 4-0 kazandığı Atlanta United galibiyetinin ardından karma alana Inter Miami markalı bir çift kulaklıkla gelen Yedlin, bu kulaklıkların nasıl temin edilebileceği yönündeki soruya, “Bu soruyu Messi’ye sormalısınız çünkü onları takım için Messi aldı. Bunları satın alıp almadığını bilmiyorum ama ilk maçında herkese kulaklık verdi ve bu çok hoşumuza gitti” dedi.

Messi, Inter Miami formasıyla çıktığı ilk maçında Cruz Azul karşısında çıktı ve yedek kulübesinden çıkıp 2-1'lik galibiyetin altına imzasını atarken duran topta serbest vuruşu üst köşeye gönderdi. Arjantinli yıldız daha sonra Atlanta karşısında da bir gol atarak Amerika'daki mükemmel başlangıcını sürdürdü. Messi’nin Miami’deki performansı kısa sürede tüm gözlerin Inter Miami’ye çevrilmesini sağladı.