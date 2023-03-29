Arjantinli efsane milli formayla 100 gole ulaşan ilk Dünya Kupası zaferi yaşayan isim oldu.

Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası’nda mutlu sona ulaşan Arjantin Milli Takımı’nın yükselen formu hazırlık maçlarıyla da devam ederken, Lionel Messi yeni bir ilkin altına imzasını attı.

Güney Amerika temsilcisinin nispeten zayıf rakibi Curacao’yu 7-0 yendiği maçta henüz ilk yarıdan hat-trick yapan Messi, milli formayla 100, 101 ve 102. Gollerini atmış oldu.

Arjantin’in Dünya Kupası zaferinde başrolü oynayan Messi böylece milli formayla 100 gole ulaşan ilk Dünya Kupası şampiyona olmayı başardı.

Ronaldo'yu geçebilecek mi?

Yedi kez Ballon d’Or kazanan efsane oyuncu böylece ülkesi için oynamaya devam edeceğinin de sinyallerini verdi. Milli formayla gol sayısı istatistiğinde Ronaldo’nun 20 gol gerisinde olan Messi’nin Portekizli rakibini geçip geçemeyeceği de merakla bekleniyor.

Futbol tarihinde milli formayla 100’den fazla gol atan üç oyuncu bulunurken, Messi ve Ronaldo’ya eşlik eden üçüncü isim ise İran futbolunun efsane golcüsü Ali Daei.

Bir dönem Bayern Münih forması da giyen ve Alman devinin 1998-1999 sezonunda elde ettiği Bundesliga şampiyonluğuna altı gollük katkıda bulunan unutulmaz oyuncu ülkesi İran için 109 gol atmıştı.