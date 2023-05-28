Lionel Messi, Cristiano Ronaldo'nun rekorunu kırdı

Lionel Messi, Paris Saint-Germain'e şampiyonluk getiren maçta Strasbourg'a karşı attığı golle bir rekor daha kırdı.

577. maçta 496. golünü attı

1-1'lik beraberliğin ardından kariyerindeki 43. kupayı kazandı

PSG, 11. Ligue 1 şampiyonluğunu elde etti

NE OLDU? Messi, Avrupa'nın en büyük beş liginde 496. golünü atarak, Ronaldo'nun 495 gollük rekorunu geride bıraktı. Arjantinli yıldızın klas bitirişi, PSG'yi 1-0 öne geçirdi. Karşılaşma 1-1 sona erse de Messi ve arkadaşları, Ligue 1'de şampiyonluğu ilan etti.

BÜYÜK RESİM: Arjantinli için rekorlarla dolu bir öğleden sonraydı. Messi 43. kariyer kupasını kazandı ve Barcelona'dan eski takım arkadaşı Dani Alves'le kupa sayısını eşitledi. berabere bıraktı.

SIRADA NE VAR? Bu gol, belki de Messi'nin PSG formasıyla attığı son gol olabilir. Arjantinli yıldızı sezon sonunda kulüpten ayrılması bekleniyor.