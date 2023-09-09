Lionel Messi çocukluk arkadaşıyla rakip oldu

2022 Dünya Kupası’nı kazandıktan sonra 2026 Dünya Kupası’na odaklanan Arjantin elemelerde oynadığı Ekvador karşılaşmasını Lionel Messi’nin frikikten attığı tek golle geçerken, Ekvador kalecisi Hernan Galindez karşılaşmanın ardından Lionel Messi ile formalarını değiştirdi.

İki oyuncunun neden forma değiştirdiğini açıklayan Galindez, Messi ile çocukluk arkadaşı olduğunu söyledi.

“Hayatımda yediğim ilk gol Messi tarafından atılmıştı. Rosario'da komşuyduk ve aynı yaştaydık, bu yüzden birçok kez karşı karşıya geldik.

Arkadaş gruplarımızla birlikte şampiyona kupa yerine on bisikletin verildiği bir turnuvaya katılmıştık. Rosario’da çim üzerinde yediye yedi oynanan bir turnuvaydı. Finale kaldık ve şampiyonluğa ulaştık. Messi ile oynadığımı kanıtlayan bir DVD’im bile var.

Çoğu zaman insanların Messi'nin hiç çaba sarf etmediğini, Barcelona'da her şeyi kazandığını, milyoner olduğunu söylediklerini duyuyorum. Ancak Messi, futbolcu olabilmek için 12 yaşında tüm hayatını, arkadaşlarını ve okulunu terk etmek zorunda kaldı ve büyük bir fedakarlık yaptı”