Lionel Messi: Bu galibiyete ihtiyacımız vardı
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Barcelona'nın Arjantinli süperstarı Lionel Messi, takımının Şampiyonlar Ligi'nde Inter'i 2-1 yendiği maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Önemli bir galibiyet aldıklarını söyleyen Messi, "Zor bir gruptayız ve bu galibiyete ihtiyacımız vardı. İlk maçta bir puan alabildik. Zor bir maç oldu ancak evimizde kazanmak önemliydi." açıklamasında bulundu.
İkinci yarıda daha organize olduklarını vurgulayan Arjantinli yıldız, "Bundan sonra daha da güçlenmeliyiz ve kazanmaya devam etmeliyiz." dedi.
Sakatlık açıklaması
Sakatlığını atlattığını vurgulayan Messi, şu ifadeleri kullandı:
"İlk kez 90 dakika sahada kaldım. Oyunumdan memnunum ancak hala yoruluyorum. Henüz tempom düşük ancak oynadıkça daha iyi olacağım."