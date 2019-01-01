Lionel Messi: Bu galibiyete ihtiyacımız vardı

Lionel Messi, Barcelona'nın Inter'ı 2-1 yendiği karşılaşmanın ardından takımın bu galibiyete ihtiyacı olduğunu söyledi.

'nın Arjantinli süperstarı , takımının Şampiyonlar Ligi'nde 'i 2-1 yendiği maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Önemli bir galibiyet aldıklarını söyleyen Messi, "Zor bir gruptayız ve bu galibiyete ihtiyacımız vardı. İlk maçta bir puan alabildik. Zor bir maç oldu ancak evimizde kazanmak önemliydi." açıklamasında bulundu.

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İkinci yarıda daha organize olduklarını vurgulayan Arjantinli yıldız, "Bundan sonra daha da güçlenmeliyiz ve kazanmaya devam etmeliyiz." dedi.

Sakatlık açıklaması

Sakatlığını atlattığını vurgulayan Messi, şu ifadeleri kullandı:

"İlk kez 90 dakika sahada kaldım. Oyunumdan memnunum ancak hala yoruluyorum. Henüz tempom düşük ancak oynadıkça daha iyi olacağım."