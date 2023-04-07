PSG ile sezon sonunda bitecek olan kontratını henüz yenilemeyen ve eski takımı Barcelona ile görüşmelere başlayan Lionel Messi’nin Katalan devine dönmesi halinde oynayacağı mevki merak konusu olurken, şu ana kadar yazılmış en kapsamlı Messi biyografisinin yazarı olan gazeteci Guillem Balague’ye Arjantinli yıldız yeni dönemde karşımıza orta saha oyuncusu olarak çıkacak.

“Leo başkan Laporta ile konuşmadı ama Barcelona’nın onu yeniden transfer etmek istediği çok bariz. Xavi onunla düzenli bir şekilde konuşuyor ve onun kalitesine ihtiyaç duyduğuna inanıyor.

Messi bu transfer gerçekleşirse, Arjantin’de oynadığı pozisyona çok yakın bir şekilde defansif orta saha oyuncusunun önündeki iki orta sahadan biri olarak görev yapacak.

Xavi bunun üzerine çok düşündü ve bu fikir Messi’yi heyecanlandırdı”