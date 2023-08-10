Bir taraftar, oynadığı sürpriz bir bahiste 28 bin dolarlık inanılmaz bir kazanç elde edebilir.

Taraftar, Messi'nin MLS'e transfer olmasının ardından çifte bahis yaptı

Kupon tutarsa 28 bin dolar kazanabilir

Twitter kullanıcıları, bahis yapan taraftarı kuponu bozdurmaya çağırıyor

NE OLDU? Brad adlı taraftar, Messi'nin 2023 MLS sezonunda altın ayakkabıyı kazanması ve ayrıca Inter Miami'nin Ligler Kupası'nı kazanması için yaptığı bahsin ekran görüntüsünü paylaştı. Arjantinli oyuncu ve ekibi, kupada Charlotte ile çeyrek final mücadelesine çıkacak. Bu arada MLS sezonu ağustos ortasında yeniden başlıyor. Büyük meblağın cazibesine rağmen Twitter kullanıcıları, bahsi yapan taraftarı kuponu bozdurması konusunda ikna etmeye çalışıyor. Her iki olayın da gerçekleşmesi durumunda taraftar, 28 bin dolar kazanacak.

BÜYÜK RESİM: Messi, Amerika'yı şimdiden kasıp kavurdu ve Ligler Kupası'ndaki dört maçta yedi gol attı. Bu nedenle Arjantinlinin MLS'teki ilk sezonunda altın ayakkabıyı kazanması sürpriz olmaz.

MESSI'Yİ NE BEKLİYOR? Inter Miami, Doğu Konferansı'nda son sıralarında yer alıyor. Messi'nin, takımı lig tablosunda üst sıralara taşımak için elinden gelenin en iyisini yapması gerekecek. Inter Miami, ligde bir sonraki maçta 26 Ağustos'ta New York Red Bulls ile karşılaşacak.