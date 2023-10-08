Lionel Messi, Arjantin'in tartışmalı kararından sonra Inter Miami'nin gönlünü böyle aldı

Arjantin'in sakat olmasına rağmen Lionel Messi'ye milli davet göndermesi tartışma yaratırken 36 yaşındaki yıldız tartışmaları susturdu.

Messi bir süredir Inter Miami kadrosunda yoktu

Bu süreçte milli davet aldı

Milli aradan önce Inter Miami formasıyla sahaya çıktı

NE OLDU? Lionel Messi sakatlığı nedeniyle Inter Miami'nin oynadığı dört maçı kaçırmıştı. Bu süreçte Arjantinli yıldıza milli davet gelmesi tartışma yarattı. Ancak Messi, Inter Miami'nin gönlünü aldı. Arjantinli yıldız, milli takıma gitmeden önce FC Cincinnati'ye karşı oynadıkları maçın 55. dakikasında oyuna girerek sakatlığını atlattığını herkese gösterdi.

BÜYÜK RESİM: Lionel Messi karşılaşmanın 55. dakikasında oyuna girse de Inter Miami'nin Cincinnati karşısındaki 1-0'lık mağlubiyetine engel olamadı. Arjantin ise Dünya Kupası elemeleri kapsamında 13 Ekim'de Paraguay ve 18 Ekim'de Peru ile karşı karşıya gelecek.

INTER MIAMI İÇİN SIRADA NE VAR? Inter Miami, Lionel Messi'yi Arjantin ile milli göreve uğurlarken 11 Ekim'de Charlotte FC ile karşı karşıya gelecek.