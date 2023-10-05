Arjantin'in Lionel Messi kararı tartışma yarattı!

Lionel Messi sakatlığı nedeniyle Inter Miami'nin son dört maçını kaçırmasına rağmen Arjantin kadrosuna çağrıldı.

Messi, Miami'de son 4 maçını kaçırdı

Sakatlığı nedeniyle sahada yer almadı

Ama şimdi milli takıma davet edildi

NE OLDU? Lionel Messi sakatlığı nedeniyle bir süredir Inter Miami formasından uzak kalsa da Arjantin Milli Takımı'ndan davet aldı. Dünya Kupası elemeleri kapsamında Paraguay ve Peru'ya karşı oynayacak olan Arjantin'de teknik direktör Lionel Scaloni, Messi'den umutlu.

BÜYÜK RESİM: Lionel Messi'nin Arjantin Milli Takımı'ndan aldığı davet, Inter Miami'de forma giymediği bir döneme denk gelince tartışma yarattı. MLS ekibi, Arjantini yıldızın yokluğunda çıktığı beş maçın sadece birini kazandı.

NE SÖYLENDİ? Inter Miami Teknik Direktörü Gerard Martino ise Lionel Messi'nin dönüşüyle ilgili net bir tarih vermekten kaçındı. Yalnızca Arjantinli yıldızın takıma dönüşünün yakın olduğunu belirtmekle yetindi.

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Getty

SIRADA NE VAR? Inter Miami, 8 Ekim'de MLS sahnesinde FC Cincinnati ile karşı karşıya gelirken Lionel Messi'nin takımda yer alıp almayacağı henüz belli değil.