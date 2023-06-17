Lionel Messi, ABD'deki ilk maçına MLS All-Stars ile Arsenal'e karşı çıkabilir

Samet Çayır
Messi Argentina 2023Getty Images
L. MessiMLS All-StarInter MiamiArsenalMLS All-StarsMLS All-Stars vs Arsenal

Lionel Messi, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ilk maçını MLS All-Stars takımında Arsenal'e karşı oynayabilir.

  • Messi, Inter Miami'ye transfer oldu
  • MLS All-Stars, temmuz ayında Arsenal ile oynayacak
  • Messi, ABD'deki ilk maçına çıkabilir

NE OLDU? Messi'nin Inter Miami'ye transferi, Cristiano Ronaldo'yu takip ederek Suudi Arabistan'a gitmesi beklendiği için futbol dünyasında şok dalgalarına neden oldu. Arjantinli yıldız şu ana kadar yeni takımıyla maça çıkmadı. Messi, Inter Miami'den önce MLS All-Stars takımında yer alarak ABD'deki ilk Arsenal'e karşı çıkabilir.

BÜYÜK RESİM: All-Stars, 20 Temmuz'da Washington DC'de Mikel Arteta'nın takımına karşı oynayacak ve takımın hocası Wayne Rooney olacak. Bu karma takıma Lionel Messi'nin de eklenmesi bekleniyor.

VE DAHA FAZLASI: Messi, Inter Miami'deki ilk maçına ise 21 Temmuz'da Cruz Azul'a karşı çıkabilir. Yıldız futbolcuyu görmek için sabırsızlanan ABD'li taraftarlar, biletleri devasa ücretler karşılığında satın almaktan çekinmiyor.

ÜÇ FOTOĞRAF:

Lionel Messi ArgentinaGetty

Wayne Rooney DC United 2023Getty Images

Granit Xhaka Arsenal 2022-23

MESSI'Yİ NE BEKİYOR? Messi, kısa bir yaz tatilinin ardından ilk maçına çıkmak için yakın zamanda ABD'ye gidecek.

Editörün Seçtikleri