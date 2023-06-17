Lionel Messi, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ilk maçını MLS All-Stars takımında Arsenal'e karşı oynayabilir.

Messi, Inter Miami'ye transfer oldu

MLS All-Stars, temmuz ayında Arsenal ile oynayacak

Messi, ABD'deki ilk maçına çıkabilir

NE OLDU? Messi'nin Inter Miami'ye transferi, Cristiano Ronaldo'yu takip ederek Suudi Arabistan'a gitmesi beklendiği için futbol dünyasında şok dalgalarına neden oldu. Arjantinli yıldız şu ana kadar yeni takımıyla maça çıkmadı. Messi, Inter Miami'den önce MLS All-Stars takımında yer alarak ABD'deki ilk Arsenal'e karşı çıkabilir.

BÜYÜK RESİM: All-Stars, 20 Temmuz'da Washington DC'de Mikel Arteta'nın takımına karşı oynayacak ve takımın hocası Wayne Rooney olacak. Bu karma takıma Lionel Messi'nin de eklenmesi bekleniyor.

VE DAHA FAZLASI: Messi, Inter Miami'deki ilk maçına ise 21 Temmuz'da Cruz Azul'a karşı çıkabilir. Yıldız futbolcuyu görmek için sabırsızlanan ABD'li taraftarlar, biletleri devasa ücretler karşılığında satın almaktan çekinmiyor.

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MESSI'Yİ NE BEKİYOR? Messi, kısa bir yaz tatilinin ardından ilk maçına çıkmak için yakın zamanda ABD'ye gidecek.