Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'in efsane oyuncusu, 2026 için kapıları kapatmadı.

2022 Dünya Kupası'nda mutlu sona ulaşan Arjantin Milli Takımı'nda gözler 2026 Dünya Kupası'na çevrilirken, Lionel Messi'nin bu turnuvada yer alıp almayacağı tartışmaları da devam ediyor.

Katar'daki organizasyon öncesinde 2022'nin katılacağı son Dünya Kupası olacağını söyleyen Messi, sonrasında ise 2026'da da oynayacağı iddialarını yalanlamadı.

Messi ne söyledi?

Arjantin basınından Diario Ole'ye konuşan Messi 2026 Dünya Kupası'nda yer alma ihtimalini değerlendirirken, "Yaşımdan dolayı bunu yapmak kolay olmayacak. Futbol oynamayı seviyorum. İyi durumda olduğum ve bundan keyif aldığım sürece devam edeceğim. Bir sonraki Dünya Kupası'na uzun bir süre var gibi görünüyor ancak bu kariyerimin nasıl gittiğine bağlı" dedi.

Şu anda 35 yaşında olan Messi, Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2026 Dünya Kupası'nda 39 yaşında olacak.

Katar'daki organizasyonu yedi golle tamamlayan ve turnuvadaki toplam gol sayısını 13'e yükselten Messi, 2026'da da forma giymesi halinde Dünya Kupası tarihinin en golcü ismi olan Miroslav Klose'yi geride bırakabilir.