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L. Messi

Lionel Messi: 2022 Dünya Kupası katıldığım son Dünya Kupası olacak

Uğur Aktan
20:03 GMT+3 21.11.2022
Lionel Messi Argentina 21112022
Birçok futbol otoritesine göre tarihin en iyi futbolcusu olan Lionel Messi, Katar'daki organizasyonun katıldığı son Dünya Kupası olacağını söyledi.

Arjantin Milli Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki en büyük umudu Lionel Messi, kariyeri boyunca hiç kazanamadığı organizasyonda bu defa mutlu sona ulaşmak istediğini söyledi. Dünya Kupası sahnesinde son kez yer alacağını belirtirken, formunun zirvesinde olduğunu söyledi ve Katar'da düzenlenen turnuvaya kendisini tamamen hazır hissettiğini söyledi. 

Messi ne söyledi?

"Bu Dünya Kupası benim için özel çünkü sonuncusu. Büyük hayalimi gerçekleştirmeye çalışacağım. Fiziksel olarak iyi hissediyorum.

Hem kişisel hem de fiziksel olarak harika bir durumdayım ve herhangi bir sorunum yok. Kadromuz bana 2014'teki kadromuzu hatırlatıyor.

Birbirlerine çok benzer bir oyuncu grubuna sahibiz. Sahada ne yaptığı ve ne istediği konusunda çok net bir takımız.

Bu durum sahaya çıktığınızda size güven duygusu veriyor. Her şeyi büyük yoğunlukla yaşamak ve önüme çıkan her anın tadını çıkartmak itiyorum.

Şu anda yaşadığım mutlulukları kariyerimin önceki yıllarına göre daha fazla hissediyorum.

Dünya Kupası son derece özel bir organizasyon ve burada ilk kez yer alanlar burada olmanın tadını çıkartmalı çünkü bir daha bir kez daha bu sahnede olup olamayacağınızı asla bilemezsiniz" 

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