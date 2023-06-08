Lionel Messi, ezeli rakibi Cristiano Ronaldo'ya bir imada bulunarak Suudi Arabistan'a neden gitmediğini açıkladı.

Arjantin ikonu MLS'i tercih etti

Orta Doğu'dan gelen teklifleri reddetti

Para, Messi için bir öncelik değil

NE OLDU? Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo, Al-Nassr'a transfer olarak dünya futbolunun en yüksek kazançlı sözleşmesini imzalamıştı. Ballon d'Or sahibi Karim Benzema'nın Al-Ittihad için Real Madrid'den ayrılmasıyla birlikte, bilinen birçok başka ismin de Suudi Pro Ligi takımlarından gelen teklifleri değerlendirdiği söyleniyor. PSG'den ayrılan Lionel Messi'nin de Orta Doğu'ya gideceği söyleniyordu. Ancak Arjantinli, MLS ekiplerinden Inter Miami'ye transfer oldu.

NE SÖYLENDİ? Messi, iddia edilen 500 milyon Euro'luk teklifi kabul etmek yerine Inter Miami'ye gitmeyi tercih etti. Arjantinli, Barcelona transferinin neden gerçekleşmediğini ise Mundo Deportivo'ya şu sözlerle anlattı: "Gerçek şu ki, para benim için hiçbir zaman bir sorun olmadı. Barcelona ile bir kontrat hakkında hiç konuşmadık. Bana resmî, yazılı, imzalı bir teklif gelmedi. Bu transferin mümkün olup olmayacağını bilmiyorduk. Niyet vardı ama somut olarak bir ilerleme kaydedilmedi. Konu para olsaydı Arabistan'a veya başka bir yere giderdim. Gerçek şu ki, bu kararım para için değildi."

ÜÇ FOTOĞRAF:

(C)GOAL

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SIRADA NE VAR? Suudi kulüplerinin bu yaz N'Golo Kante ve Sergio Ramos gibi yıldızları ülkeye getirmesi bekleniyor. Lionel Messi ise kariyerine temmuz başından itibaren Amerika'da devam edecek.