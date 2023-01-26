Juventus ve Barcelona'nın eski savunma oyuncusu Lilian Thuram, Inter'in büyük bir ilgi gösterdiği oğlu Marcus Thuram'ı Barcelona formasıyla görmeyi hayal ettiğini söyledi.

Borussia Mönchengladbach ile sözleşmesi önümüzdeki Haziran ayında bitecek olan oğlunun geleceğini RAC 1'e değerlendiren Thuram, dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

"Marcus ve kardeşleri için en iyisini biliyorum. Onun benim de daha önce oynadığım Barcelona'nın formasını giymesi güzel bir rüya olurdu.

Barcelona Marcus'u isterse onun yerine hemen sözleşme imzalayabilirim.

Barcelona yavaş yavaş eski günlerine geri dönüyor ve hem onlar hem deski takım arkadaşım Xavi için mutluyum. Xavi şu anda çok genç ama kariyerinde birçok kupa kazanacağına eminim.

Marcus nerede olursa olsun gelişimini durdurmamalı ve her zaman üst düzey bir futbolcu olarak kalabilmek için çok çalışarak üzerine koymaya devam etmeli"