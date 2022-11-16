Ligue 1 hakemi Johan Hamel, felç geçirerek hayatını kaybetti

Fransız futbolu ülkenin en önde gelen hakemlerinden birinin ani ölümüyle sarsıldı.

Ligue 1 hakemlerinden Johan Hamel, antrenman sırasında felç geçirerek hayatını kaybetti.

Real Madrid'in 2 Kasım'da Celtic'i 5-1 yendiği Şampiyonlar Ligi maçında dördüncü hakem olarak görev yapan 42 yaşındaki Hamel, son olarak Pazar günü PSG'nin Ligue 1'de Auxerre'yi yendiği karşılaşmada VAR hakemi olarak görev yapmıştı.

Fransa'nın en saygın hakemlerinden biri olan Hamel, 135 Ligue maçında düdük çalarken, alt ligde ise 85 maçta görev yapmıştı. Uluslararası maçlar ve Avrupa kupalarında da boy gösteren Hamel'in sağlık durumundaki bu ani değişimin nedeni ise açıklanmadı.

Üç kırmızı kart çıkartmıştı

Elit Futbol Hakemleri Birliği yapılan açıklamada gelişmeyi büyük bir üzüntüyle öğrendiklerini açıkladı. 2010-2011 sezonundan bu yana Ligue 1'de maç yöneten Hamel, geçen sezon ligde 18 maçta görev almıştı.

Bu sezon da dokuz lig maçına atanan Hamel, Fransız futbolunun önde gelen hakemlerinden biri olarak gösterilmesine rağmen 2022 Dünya Kupası'nda görevlendirilmemişti. Hamel bu sezon görev yaptığı dokuz maçta üç kez kırmızı kart göstermişti.

