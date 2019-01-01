Ligue 1 ekipleri Cengiz Ünder'in peşinde

AS Roma'da forma giyen Türk milli futbolcu Cengiz Ünder, Ligue 1 takımlarını peşine taktı.

Le10 Sport'un haberine göre ekipleri, Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak için yarışa girdi.

21 yaşındaki başarılı futbolcu, 'nın önde gelen kulüplerinden Olympique ve Olympique 'un transfer hedefi haline geldi.

2017'de 'den 'ya transfer olan Cengiz, ocak ayından beri yaşadığı sakatlık sebebiyle sahalardan uzak kalmıştı. Bu sezon 28 kez ilk 11'de forma giyen Cengiz Ünder, 6 kez ağları havalandırdı.

İddialara göre Roma kulübü, takımın parlayan yıldızı Cengiz'i ucuza vermek istemiyor ve en az 20 milyon euro talep ediyor.

Cengiz ile ilgilenen takımlar arasında Premier Lig ekiplerinden ve de bulunuyor.