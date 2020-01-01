Ligler bu şekilde tescil edilse ne olurdu?

Koronavirüs nedeniyle Avrupa’da Belarus dışında tüm ligler askıya alındı. Peki ligler bugünkü şekliyle tescil edilse ne olurdu?

Çin’de ortaya çıkan ve ardından tüm dünyaya yayılan yeni tip koranavirüs (COVID-19) salgını, başta futbol olmak üzere hemen her branşta spora büyük darbe vurdu.

Avrupa’da Belarus hariç tüm ligler çeşitli tarihlere ertelendi. UEFA’ya bağlı tüm ülkeler, ligleri 30 Haziran’a kadar bitirmeyi amaçlıyor.

Liglerin bu şekilde tescil edilmesi şu anda gündemde değil. Ancak olası bir durumda neler olacağına kısaca göz attık.

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TÜRKİYE SÜPER LİG

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İNGİLTERE PREMİER LİGİ

SIRA TAKIM SONUÇ 1 Şampiyonlar Ligi 2 Şampiyonlar Ligi 3 Şampiyonlar Ligi 4 Şampiyonlar Ligi 5 Avrupa Ligi 18 Alt Lig 19 Aston Villa Alt Lig 20 Norwich City Alt Lig

İSPANYA LA LİGA

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İTALYA SERİE A

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ALMANYA BUNDESLİGA

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FRANSA LİGUE 1