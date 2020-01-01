Süper Lig

Ligler bu şekilde tescil edilse ne olurdu?

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Koronavirüs nedeniyle Avrupa’da Belarus dışında tüm ligler askıya alındı. Peki ligler bugünkü şekliyle tescil edilse ne olurdu?

Çin’de ortaya çıkan ve ardından tüm dünyaya yayılan yeni tip koranavirüs (COVID-19) salgını, başta futbol olmak üzere hemen her branşta spora büyük darbe vurdu.

Avrupa’da Belarus hariç tüm ligler çeşitli tarihlere ertelendi. UEFA’ya bağlı tüm ülkeler, ligleri 30 Haziran’a kadar bitirmeyi amaçlıyor.

Liglerin bu şekilde tescil edilmesi şu anda gündemde değil. Ancak olası bir durumda neler olacağına kısaca göz attık.

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    TÜRKİYE SÜPER LİG

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    İTALYA SERİE A

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    ALMANYA BUNDESLİGA

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    5 Leverkusen Avrupa Ligi
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    FRANSA LİGUE 1

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    2 Marsilya Şampiyonlar Ligi
    3 Rennes Şampiyonlar Ligi Eleme
    4 Lille Avrupa Ligi
    18 Nimes Play Out
    19 Amiens Alt Lig
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