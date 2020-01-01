Ligler bu şekilde tescil edilse ne olurdu?
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Çin’de ortaya çıkan ve ardından tüm dünyaya yayılan yeni tip koranavirüs (COVID-19) salgını, başta futbol olmak üzere hemen her branşta spora büyük darbe vurdu.
Avrupa’da Belarus hariç tüm ligler çeşitli tarihlere ertelendi. UEFA’ya bağlı tüm ülkeler, ligleri 30 Haziran’a kadar bitirmeyi amaçlıyor.
Liglerin bu şekilde tescil edilmesi şu anda gündemde değil. Ancak olası bir durumda neler olacağına kısaca göz attık.
TÜRKİYE SÜPER LİG
|SIRA
|TAKIM
|SONUÇ
|1
|Trabzonspor
|Şampiyonlar Ligi
|2
|Başakşehir
|Şampiyonlar Ligi Eleme
|3
|Galatasaray
|Avrupa Ligi Eleme
|4
|Sivasspor
|Avrupa Ligi Eleme
|16
|Rizespor
|Alt Lig
|17
|Ankaragücü
|Alt Lig
|18
|Kayserispor
|Alt Lig
İNGİLTERE PREMİER LİGİ
|SIRA
|TAKIM
|SONUÇ
|1
|Liverpool
|Şampiyonlar Ligi
|2
|Manchester City
|Şampiyonlar Ligi
|3
|Leicester City
|Şampiyonlar Ligi
|4
|Chelsea
|Şampiyonlar Ligi
|5
|Manchester United
|Avrupa Ligi
|18
|Bournemouth
|Alt Lig
|19
|Aston Villa
|Alt Lig
|20
|Norwich City
|Alt Lig
İSPANYA LA LİGA
|SIRA
|TAKIM
|SONUÇ
|1
|Barcelona
|Şampiyonlar Ligi
|2
|Real Madrid
|Şampiyonlar Ligi
|3
|Sevilla
|Şampiyonlar Ligi
|4
|Real Sociedad
|Şampiyonlar Ligi
|5
|Getafe
|Avrupa Ligi
|6
|Atletico Madrid
|Avrupa Ligi Eleme
|18
|Mallorca
|Alt Lig
|19
|Leganes
|Alt Lig
|20
|Espanyol
|Alt Lig
İTALYA SERİE A
|SIRA
|TAKIM
|SONUÇ
|1
|Juventus
|Şampiyonlar Ligi
|2
|Lazio
|Şampiyonlar Ligi
|3
|Inter
|Şampiyonlar Ligi
|4
|Atalanta
|Şampiyonlar Ligi
|5
|Roma
|Avrupa Ligi
|6
|Napoli
|Avrupa Ligi Eleme
|18
|Lecce
|Alt Lig
|19
|SPAL
|Alt Lig
|20
|Brescia
|Alt Lig
ALMANYA BUNDESLİGA
|SIRA
|TAKIM
|SONUÇ
|1
|Bayern Münih
|Şampiyonlar Ligi
|2
|Dortmund
|Şampiyonlar Ligi
|3
|RB Leipzig
|Şampiyonlar Ligi
|4
|Mönchengladbach
|Şampiyonlar Ligi
|5
|Leverkusen
|Avrupa Ligi
|6
|Schalke
|Avrupa Ligi Eleme
|16
|Fortuna Düsseldorf
|Play Out
|17
|Werder Bremen
|Alt Lig
|18
|Paderborn
|Alt Lig
FRANSA LİGUE 1
|SIRA
|TAKIM
|SONUÇ
|1
|PSG
|Şampiyonlar Ligi
|2
|Marsilya
|Şampiyonlar Ligi
|3
|Rennes
|Şampiyonlar Ligi Eleme
|4
|Lille
|Avrupa Ligi
|18
|Nimes
|Play Out
|19
|Amiens
|Alt Lig
|20
|Toulouse
|Alt Lig