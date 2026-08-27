İngiltere Lig Kupası "Carabao"nun üçüncü tur kurası, dün çarşamba günü Charlton'ı 5-1 yenen Tottenham ile Liverpool arasında erken bir alevli karşılaşmayı ortaya çıkardı.
Leeds'in ise, Londra kulübünün bugün perşembe günü Luton Town'ı yenmesi halinde Chelsea ile karşılaşması muhtemel.
Manchester United, Premier Lig takımlarından Brighton ile karşılaşırken, kupa sahibi Manchester City, Norwich'i konuk edecek.
Turnuvada dördüncü ligden kalan tek takım olan Fleetwood, Sheffield United'ı ağırlayacak.
Avrupa'da mücadele eden dokuz Premier Lig takımı — Arsenal, Aston Villa, Bournemouth, Brighton, Crystal Palace, Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Sunderland — hepsi Carabao Kupası'na üçüncü turdan giriyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin açılış haftalarıyla çakışmayı önlemek amacıyla, maçlar 7 Pazartesi ve 14 Pazartesi Eylül tarihlerinde başlayan haftalar boyunca oynanacak.
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Kuranın tamamı şöyle oluştu:
Crystal Palace - Middlesbrough
Manchester United - Brighton
Manchester City - Norwich
Sunderland - Hull
Ipswich - Arsenal
Coventry - Aston Villa
Bournemouth - Lincoln
Liverpool - Tottenham
Chelsea veya Luton - Leeds
Millwall - Newcastle
Fleetwood - Sheffield United
Everton - Wolverhampton
Leyton Orient - Bradford
Reading - Brentford
Peterborough - Barnsley
West Ham - Fulham veya Wimbledon