İngiltere Lig Kupası'nın dördüncü tur (son 16) kuraları bugün, perşembe sabahının erken saatlerinde çekildi ve Arsenal'e kolay bir eşleşme çıkarken, iki dev arasında da alev alev bir mücadeleyi ortaya koydu.

"Sky Sports" kanalına göre, Carabao Cup'ın dördüncü turunda Liverpool, Chelsea'yi ağırlayacak. Premier Lig şampiyonu Arsenal ise turnuvada kalan en düşük seviyeli takım olan Fleetwood Town ile karşılaşacak.

Xabi Alonso, takımının geçen hafta Leeds'i (6-3) yenmesinin ardından Chelsea teknik direktörü olarak ilk kez Anfield sahasına dönmeye hazır olacak. Liverpool ise Tottenham'ı (3-1) mağlup ederek turu geçmişti.

Oyunculuk döneminde Liverpool ile parlak bir dönem geçirerek Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Alonso, Arne Slot'un halefi olarak olası bir aday olarak görülüyordu; ancak bunun yerine Stamford Bridge'e transfer oldu.

Öte yandan, ikinci ligde mücadele eden Fleetwood, Arsenal'i ağırlayacak. Manchester United'ı eleyen Brighton ise bugün perşembe günü Manchester City ile Norwich City arasında oynanacak maçın galibini bekliyor.

Kuranın tamamı şöyle:

Fleetwood - Arsenal

Manchester City veya Norwich - Brighton

Everton - Newcastle

Sunderland - Brentford

Liverpool - Chelsea

Bradford - Peterborough

Fulham - Crystal Palace

Bournemouth - Aston Villa

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