BMMYK, BM Mülteci Ajansı ve Dünya Gıda Programı tarafından devam eden Rus işgali nedeniyle yerlerinden edilen insanlara yardım etmek için yeni bir “Football 4 Ukraine” acil durum çağrısı başlatıldı.

Rusya'nın, bir ay önce saldırmaya başlamasından bu yana yaklaşık dört milyon mültecinin Ukrayna'yı terk edip komşu ülkelere kaçtığı tahmin ediliyor.

Savaş nedeniyle evlerinden olan insanlara yönelik bazı futbolcular da başlatılan yardım programlarındaki yerlerini alıyor.

Özellikle, onlarla aynı kaderi yaşamış olanların bu tür programlara olan katkıları çok daha fazla oluyor.

Ne söylendi?

33 yaşındaki Mata, programa katılan altı futbolcudan birisi ve Manchester United'ın yıldızı şunları söyledi:

"Milyonlarca insanın Ukrayna'da evlerinden kaçtığını görmek yürek parçalayıcı."

Kampanyanın başka bir bir parçası olan Bayern Münihli Alphonso Davies ve Everton kalecisi Asmir Begoviç, Ukraynalıların yaşadığı tehlikeleri ve kabusları en iyi anlayan insanlardan bazıları.

21 yaşındaki Davies, ailesi İkinci Liberya İç Savaşı'ndan kaçtıktan sonra Gana'daki bir mülteci kampında doğdu.

Kanat oyuncusu, ailesi Kanada'ya yerleştirilmeden önce hayatının ilk beş yılını orada geçirdi.

Davies, "İnsanların evlerinden uzaklara gitmek zorunda kalması çok üzücü, yüreğim burkuluyor" dedi.

34 yaşındaki Begoviç ise 1990'ların başında Bosna-Hersek'teki evinden dört yaşındayken Almanya'ya kaçmak zorunda kaldı.

Bu nedenle Alphonso Davies ve Begovic, mültecilerin ne tür zorluklarla mücadele ettiğini biliyor ve onlara yardım etmek için çeşitli programlarla desteklerini gönderiyorlar.

Başka kimler yardım ediyor?

Ayrıca, önde gelen kadın yıldızlar da yardım çağrısına katıldı.

Manchester City'nin İngiliz bek oyuncusu Lucy Bronze ve Ballon d’Or'u ilk kez kazanan kadın oyuncu olan Olympique Lyon forveti Ada Hegerberg.

Oyuncular; taraftarları tek bir takım olarak bir araya gelmeye ve çağrıya bağış yaparak savaş nedeniyle evlerinden ayrılan insanları desteklemeye çağırıyorlar.

Lucy Bronze, Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşla ilgili şunları söyledi:

“Bu durumdan dolayı kalbim kırık…

"Çoğunluğu çocuklar olmak üzere milyonlarca insan, evlerine yeniden ne zaman dönebilecekleri hakkında hiçbir fikri olmadan Ukrayna’yı terk etmek zorunda kaldı.

“Dünya çapında yerinden edilmiş 84 milyondan fazla insan var ve bunu düşünmek daha da şok edici.

"Ukrayna'da, yerinden edilmiş insanlara yönelik çağrımızın ihtiyaç duydukları desteği sağlayacağını umuyorum.”

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