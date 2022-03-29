Steven Gerrard, Liverpool menajeri Jurgen Klopp'un antrenörlük kariyerine başlamadan önce kendisine verdiği uyarılardan bahsetti.

İngiliz yıldız, emekli olduktan aylar sonra, Liverpool akademisinde menajerliğe ilk adımını attı ve kısa bir süre sonra kulübün 19 Yaş Altı takımına hocalık yapmaya başladı.

Ancak Liverpool efsanesi, yaklaşık bir yıl sonra Rangers’ın başına geçti ve İskoçya'daki başarısı onu yeniden Premier Lig’e taşırken Aston Villa’nın yeni menajeri oldu.

Ne söylendi?

Eski orta saha oyuncusu, menajerlik yolculuğuna başlamadan önce Klopp'tan tavsiye aldığını ve Alman koçun sözlerinin onun için büyük bir önem taşıdığını söylüyor.

Gerrard, Liverpool Echo’ya verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı:

"Antrenör olmaya karar verdiğimde benim için en önemli şeylerden birisi Liverpool Akademisine geri dönmekti.

“Bunu istedim ve Klopp ile bu konu hakkında konuştuk.

"Bana tavsiyesi şuydu: 'Sırtınızdaki isme güvenmeyin. Bu şekilde hocalığa başlamak doğru değil.

"İyi bir seviyede oynayan pek çok eski oyuncunun otomatik olarak iyi bir koç veya iyi bir menajer olabileceğini düşündüklerini gördüm.

"Liverpool'un genç takımlarıyla kameralardan uzakta iki yıl geçirmeniz, gidip hatalar yapmanız, nasıl oynamak istediğinizi bulmanız, dizilişler denemeniz, taktikler belirlemeniz çok önemli.

“Bazı alanlarda iyi olacaksın, bazılarında ise iyi olmayacaksın. Ekibini de yanına al. O zaman doğru duyguyu bulacaksın.

“Daha sonra sana bir fırsat gelecek ve işte o zaman ne yapmak istediğine karar verebilirsin.’

"Tam olarak yolculuğum böyle başladı."

Gerrard'ın kariyeri şimdiye kadar nasıl gitti?

İngiliz menajer, 2018 yazında Rangers patronu oldu ve İskoç ekibi, ilk iki sezonunu ikinci sırada bitirdi.

2020-21 sezonunda ise Gerrard, başarılı bir hoca olduğunu kanıtladı ve takımını 10 yıl aradan sonra ilk kez şampiyon yaptı.

Rangers, sezonu yenilmeden tamamladı ve ezeli rakipleri Celtic'in tam 25 puan önünde yer aldı.

Ancak Gerrard, bir sonraki sezon takımdan ayrıldı ve Dean Smith’in yerine Aston Villa'nın başına geçti.

Görevi devraldığında 11 maçta toplayabildiği 10 puanla Premier Lig’in düşme hattından sadece iki puan uzakta olan Villa’yı, ligin dokuzuncu sırasına kadar yükseltti.

Aston Villa, Gerrard yönetiminde şimdiye kadar İngiltere'de oynadığı 18 maçın sekizini kazandı.

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