Koeman, Xavi'nin taktiklerine ateş açtı: "Barcelona geçmişte yaşıyor!"

Hollandalı teknik direktör kendi sistemini savunurken eski kulübünü eleştirdi.

Ronald Koeman, eski kulübünde yaşananları değerlendirirken Barcelona'yı çağı yakalayamamakla suçladı.

Barça'da geçtiğimiz Ekim ayında görevden alınan Koeman'ın koltuğuna kulübün bir başka efsanesi Xavi getirildi.

Dünya Kupası'nın ardından Hollanda Milli Takımı'nda Louis van Gaal'in yerini almaya hazırlanan Koeman, Barcelona'nın geçmişte yaşadığını ve tiki-taka'ya dayalı oyuna güvenmekten büyüyemediğini söylüyor.

Koeman, Barcelona için ne söyledi?

Esport3'e konuşan Ronaldo Koeman eski çalıştırdığı kulüp hakkında şunları söyledi: "Oyuna hükmetmekten yanayım"

"Üç stoper ve beş savunma oyuncusuyla oynuyorsanız bunun defansif bir sistem olduğunu söyleyemezsiniz."

"Bu sistemle üç, dört ay boyunca son yılların en iyi maçlarını oynadık. En net örneği ise Athletic maçıydı."

"Barcelona, 4-3-3'den tiki-taka'ya kadar geçmişte yaşıyor. Futbol değişti. Artık daha hızlı ve fiziğe dayalı. Geçmişte yaşayamazsınız."

Koeman, Lewandowski dedikoduları hakkında ne söyledi?

Hollandalı teknik direktör, bu yaz Bayern Münih'ten ayrılarak Barcelona'ya katılmak isteyen Robert Lewandowski'nin durumunu da değerlendirdi ve Polonyalı yıldız için şüpheleri olduğunu söyledi:

"Lewandowski harika bir oyuncu ve istikrarlı bir golcü ama belli bir yaşta."

"Kaç yaşında, 35 mi? Bir oyuncuya maaşına ek olarak 50 veya 60 milyon euro verme konusunda şüphelerim var."

"Belki iki yıl daha futbol oynayacak. Onu transfer etme konusunda şüphelerim var."

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