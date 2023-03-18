La Liga’da şampiyonluğa koşan Barcelona’da Polonyalı yıldız Robert Lewandowski gelecek sezon daha rekabetçi bir takıma dönüşebilmek için transfere ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Katalan ekibinin yaz transfer dönemini hareketli geçirmesi gerektiğini savunan Lewandowski, birkaç dokunuşla mükemmel seviyeye geleceklerini söyledi.

“Bir veya iki değişiklik mevcut takımımızı daha rekabetçi bir hale getirebilir. Bu belki küçük bir değişiklik gibi görünebilir ama bazen küçük değişiklikler büyük etkiler yaratabilir.

Şu anda hem Şampiyonlar Ligi’ni hem de La Liga’yı birlikte kazanabilecek durumda değiliz. Barcelona için oynamayı her zaman istedim ve gitmek istedikleri yolu görünce bunun bir parçası olabileceğimi düşündüm.

34 yaşında kendime meydan okudum ve daha rekabetçi bir lige geldim. Benim için yaş sadece bir sayı ve birkaç yıl daha en üst seviyede futbol oynayabileceğimi biliyorum.

Benim durumumda bir oyuncuysanız fiziksel şeylerden çok zihinsel durumunuzu önemsersiniz ve şu anda oynarken bir problem hissetmiyorum”