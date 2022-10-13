Lewandowski, Barcelona'nın Inter'e karşı 'savunmayı unuttuğunu' itiraf etti

Evlerinde puan kaybettiler

Avrupa Ligi'nde yollarına devam edebilirler

Üst üste ikinci kez bu durum gerçekleşecek

NE OLDU? La Liga devi, Inter'e bıraktığı 4 puanın ardından yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek gibi duruyor. Xavi'nin ekibi, Ousmane Dembele aracılığıyla perdeyi açtı, ancak daha sonra Inter'in gollerine engel olamadı ve maç 3-3 bitti.

NE DEDİLER: Yıldız Polonyalı, hayal kırıklığı yaratan maçtan sonra gazetecilere şunları söyledi: “Gol atmak için o kadar çok arzumuz vardı ki savunmayı unuttuk. Daha fazla oyuncuyla saldırmaya çalıştık, böylece savunmada alanımızı kaybettik. Üç gol attık ama aynı şeyleri yedik. Kazanamadığımız için hayal kırıklığı yaşıyoruz. Soğukkanlılıktan ve sakinlikten yoksunduk.”

BÜYÜK RESİM: 2022-23'teki Şampiyonlar Ligi serüvenini uzatmak için Barça'nın artık başka yerlerden yardıma ihtiyacı var. Bayern Münih ve Inter'in olduğu C Grubu'nda Avrupa Ligi'ne düşme riskiyle karşı karşıyalar. Lewandowski, Barcelona'nın karşılaştığı zorluklar hakkında şunları ekledi: "Son haftalarda takımda çok fazla sakatlık yaşadık, her zaman kadroyu değiştirmek kolay değil. İstikrar eksikliğimiz var.”

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