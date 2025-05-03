Leverkusen, Real Madrid'e geçecek Xabi Alonso yerine yeni hocasını seçti!

Bundesliga ekibi Real Madrid'in yeni teknik direktörü olması beklenen Xabi Alonso yerine, teknik direktör arayışlarına hız verdi.

Real Madrid hayal kırıklığıyla geçen sezonun ardından teknik direktör Carlo Ancelotti ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İspanyol basınına göre, Ancelotti’nin yaz aylarında görevinden ayrılması neredeyse kesinleşti ve yerine geçmesi beklenen isim de netleşti: Xabi Alonso.

Hafta boyunca Ancelotti’nin geleceğiyle ilgili önemli gelişmeler yaşandı.

Brezilya Millî Takımı ile anlaşması askıya alınan İtalyan teknik adamın durumu belirsizliğini korusa da, Real Madrid Başkanı Florentino Perez’in bu ayrılığı kolaylaştıracağı ve büyük bir engel çıkarmayacağı ifade ediliyor. Ancelotti'nin kulüpten ayrılış tarihi henüz netleşmese de, bunun FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndan önce veya sonra gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Xabi Alonso göreve hazır

Ancelotti'nin yerini alması beklenen Xabi Alonso, Real Madrid’in uzun süredir radarında yer alıyor. İspanyol teknik adam, futbolculuk döneminde büyük başarılar yaşadığı kulübe teknik direktör olarak dönmeye oldukça istekli. Relevo'nun haberine göre, Alonso’nun şu an görev yaptığı Bayer Leverkusen de bu gelişmelerin farkında ve genç teknik adamın önünü kesmeyecek. Kulüp, Bundesliga şampiyonluğunu kazandırdığı Alonso’ya bir vefa örneği olarak ayrılığı kolaylaştırma kararı aldı.

Leverkusen yönetimi, Alonso’nun ayrılığına hazırlıklı ve şimdiden yeni teknik direktör arayışına başladı. Bu süreçte ismi geçen adaylardan biri ise Manchester United’ın eski teknik direktörü Erik ten Hag.

Yeni bir dönem başlıyor

Xabi Alonso'nun yaz transfer döneminde göreve başlamasıyla birlikte Real Madrid’de yeni bir dönemin kapıları aralanacak. Ancelotti ile Alonso'nun taktiksel yaklaşımları arasında önemli farklar olması, önümüzdeki sezon takımın oyun yapısında ciddi değişimlere yol açabilir. Bu değişim, Bernabeu'daki transfer politikalarını da doğrudan etkileyebilir.

Taraftarlar, Alonso’nun liderliğinde kurulacak yeni Real Madrid’i şimdiden merakla bekliyor.