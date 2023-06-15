Türkiye A Millî Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde D Grubu'nda üçüncü maçına çıkıyor.
Ay-yıldızlılar, Emenistan ve Hırvatistan'ın ardından gruptaki bir diğer rakibi Letonya ile kozlarını paylaşıyor.
Stefan Kuntz'un öğrencileri, 16 Haziran Perşembe akşamı saat 21.45'te Letonya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Letonya - Türkiye maçı hangi kanalda?
A Millî Takım, gruptaki ilk maçında Ermensitan'ı 2-1 mağlup ederek gruba üç puanla başladı. Ay-yıldızlılar, Bursa'da oynanan Hırvatistan karşılaşmasında ise 2-0 mağlup oldu.
Milliler, Letonya'yı mağlup ederek gruptaki iddialı konumunu sürdürmeyi amaçlayacak.
Stadions Skonto Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.