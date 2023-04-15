Manchester City maçı sonrasında takım arkadaşıyla kavga eden Alman yıldızın, Hoffenheim maçındaki görüntüsü dikkatlerden kaçmadı.

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Manchester City’ye 3-0 mağlup olan Bayern Münih’te maç sonrasında Sadio Mane’nin Leroy Sane’ye attığı yumruk damga vururken, Alman yıldızın Bundesliga’daki Hoffenheim maçında verdiği görüntü dikkat çekti. 1-1 sona eren maça ilk 11’de başlayan ve 59 dakika sahada kalan Sane’nin dudağının şişmiş olması gözlerden kaçmadı.

Gözle görülür bir şekilde şişen bir dudakla sahaya çıkan Sane maç boyunca etkisiz bir görüntü sergilerken, yerini 59. Dakikada Mathys Tel’e bıraktı.

Tuchel'den Mane'ye destek

Öte yandan Bayern Münih’in başında Bundesliga’daki ilk puan kaybı yaşayan Thomas Tuchel de maçın ardından bu durumun Mane’yi dışlamalarına neden olmayacağını ve Senegalli oyuncunun takımın bir parçası olmaya devam edeceğini söyledi.

Mane’yi uzun bir zamandır tanıdığını dile getiren Tuchel yaşanan problemi çözdüklerini ve takımın pozitif bir havaya sahip olduğunu belirtirken, “Böyle bir durumla karşılaşan ilk takım biz değiliz ve son takım da biz olmayacağız. Herkesin olduğu gibi Mane’nin de hata yapma hakkı var. Bu durumu artık geride bıraktık ve daha iyi olmak için birlikte olmaya devam edeceğiz” edi.