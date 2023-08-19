Leonardo Bonucci, Süper Lig'e mi? Juventus kadro dışı bıraktı

Juventus bir süredir takımdan ayrılacağı konuşulan Leonardo Bonucci'yi kadro dışı bıraktı.

Bonucci bu yaz Juventus'a veda edebilir

Beşiktaş bir stoper arayışında

Union Berlin, Bonucci'yi istiyor

NE OLDU? Bir süredir adı Union Berlin ile anılan ve Juventus'tan ayrılacağı konuşulan Leonardo Bonucci, İtalyan ekibinde kadro dışı kaldı. Bonucci için Beşiktaş'ın devreye girebileceği iddia edildi. Bir stoper arayışında olan siyah-beyazlı ekip, bir süredir Sergio Ramos transferini bitirmek için çalışma yürütüyordu.

BÜYÜK RESİM: 2017 yazında Juventus'tan Milan'a 42 milyon euro karşılığında giden Leonardo Bonucci, 2018 yazında Milan'dan Juventus'a 35 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

DAHA FAZLASI: Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Sergio Ramos transferinde oyuncunun istediği maaş nedeniyle sıkıntılar oluştuğunu ancak hamleyi bitirmek için çalıştıklarını açıkladı.

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SIRADA NE VAR? Juventus'ta kadro dışı kalan Leonardo Bonucci, Union Berlin'e transfer olmaması halinde başka kulüplerden gelen teklifleri değerlendirebilir.