Bavulunu toplayan Fransız golcü, Londra yollarına düşmek için gün sayıyor.

NE OLDU? Chelsea'nin bitmek bilmeyen transferleri devam ederken Nkunku'nun da Stamford Bridge'e olan yolculuğu başlamak üzere.

Sky Sports Germany'ye göre; Fransız oyuncu gelecek sezon kesin olarak Chelsea formasıyla Premier Lig'de boy gösterecek.

BÜYÜK RESİM: Nkunku, RB Leipzig ile Haziran 2022'de yeni bir sözleşme imzaladı, ancak yapılan haberlere göre o gün bile Maviler'e transfer olma ihtimali çok yüksekti.

Fransız forvetin, Chelsea'ye yaklaşık 60 milyon Euro (52 milyon £/64 milyon Dolar) gibi bir bedelle imza atacağı duyuruldu.

Chelsea ile uzun vadeli bir yolculuğa çıkacak olan Nkunku'nun, Premier Lig'de oynamak için sabırsızlandığının altı çiziliyor.

VE DAHA FAZLASI: 25 yaşındaki oyuncu, Graham Potter'ın inanılmaz derecede şişkin olan kadrosuna katılacak.

Chelsea, Ocak ayında çılgın bir transfer dönemi geçirdi ve hücum hattına; Mykhailo Mudryk, Noni Madueke ve Joao Felix gibi oyuncuları ekledi.

Ancak şimdi Nkunku'nun transferi için de takımda bir yer açmaya çalışıyorlar.

Mason Mount'ın yeni bir kontrat için Maviler'le görüşmeleri devam ederken yaz aylarında bazı yıldızların takımdan ayrılması bekleniyor.

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SIRADA NE VAR? Sakatlıklarla mücadele etmesine rağmen tüm müsabakalarda 27 maçta 17 gol atan Nkunku için şu ana kadar verimli bir sezon oluyor.

Nkunku ve RB Leipzig, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için iyi bir performans gösterse de Chelsea, Premier Lig'in orta sıralarından kurtulmanın bir yolunu arıyor.