Leipzig, Shakhtar Donetsk ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında sakatlanna Werner'in, Katar'da milli formayı giyemeyeceğini açıkladı.

2022 Dünya Kupası'na sayılı günler kala sakatlığından dolayı turnuvayı kaçıracak yıldızlar kervanına Timo Werner de katıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada Leipzig'in Shakhtar Donetsk'i mağlup ettiği Şampiyonlar Ligi maçında sakatlanan yıldız oyuncunun Katar'da düzenlenecek organizasyonda Almanya Milli Takımı'nda yer alamayacağı açıklandı.

Sol ayak bileğindeki sindesmoz bağı yırtılan Werner'in sahalara dönüşünün 2023 yılını bulacağı belirtilirken, bu durum teknik direktör Hansi Flick'in planlarında değişikliğe gitmesine yol açtı.

Flick ne söyledi?

Milli formayı giydiği 55 maçta 24 gol atan Werner'in takım için son derece önemli bir oyuncu olduğunun altını çizen Flick, üzüntüsünü dile getirdi.

"Bu hepimiz için çok üzücü bir haber. Oynamaya kararlı ve hazır olduğu bir Dünya Kupası'nı kaçıracak olmak Timo ve milli takımımız için büyük bir kayıp. Hepimiz onun bir an önce iyileşerek, yeniden sahalara dönmesini diliyoruz"

Chelsea'de geçirdiği iki sezonda beklentilerin uzağında kalan Werner, bu yaz eski takımı Leipzig'e dönmüştü. Şu ana dek dördü Bundesliga'da olmak üzere 11 gole imza atan 26 yaşındaki santrfor, Almanya Milli Takımı'nın en önemli golcülerinden biri arasında yer alıyordu.