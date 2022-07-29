Birçok kişinin yakından takip ettiği "ünlü" davanın kazananı belli oldu.

Leicester'ın golcüsü Jamie’nin Vardy’nin eşi Rebekah Vardy, Coleen Rooney'e açtığı iftira davasını kaybetti.

’Wagatha Christie' davası olarak bilinen dava sona erdi. Söz konusu dava, Manchester United’ın ve İngiltere Milli Takımı’nın eski yıldızı Wayne Rooney'in eşi Coleen Rooney'in, Rebekah Vardy'nin kişisel bilgilerini ulusal basına sızdırdığı iddiasıyla yaptığı suçlamalarla ilgiliydi.

Rooney, 2019'da sosyal medya üzerinden "Bu…..Rebekah Vardy'nin hesabı" paylaşımında bulundu.

Ve iki tanınan isim olan bu insanlar, spor ve pop kültürü dünyalarında bolca ilgi uyandıran uzun soluklu bir yasal davanın başlamasına yol açtı.

Wagatha Christie davasını kim kazandı?

Vardy, protesto etti ve Rooney'in özür dilememesi üzerine 2022 yılının haziran ayında iftira davası açtı.

Ancak, davası başarısız oldu ve Justice Styen, Vardy'nin eski temsilcisi Caroline Watt'ın The Sun gazetesine verdiği bilgilendirmede, "doğrudan eylemi üstlendiğine" muhtemelen karar verildiğini söyledi.

"Yine de, kanıtlar... benim görüşüme göre, Vardy'nin bu davranışı bildiğini ve göz yumduğunu, Watt'ın özel Instagram hesabına yönlendirerek ve Rooney'in gönderilerinin ekran görüntülerini göndererek bu davranışa katıldığını açıkça belli oluyor.

“Basının ilgisini çekebilecek konulara dikkat çekmek ve Watt aracılığıyla basından gelen ek soruları yanıtlamak gerekiyor.”

Justic Steyn sözlerine şöyle devam etti: "Bana göre, davacının yalnızca izinli bir takipçisi olarak erişime sahip olduğu bir Instagram hesabının izinli takipçisi olarak erişime sahip olduğu bilgileri The Sun'a ifşa etmekle ne ölçüde meşgul olduğu konusunda ulaştığım sonuçlar var.

“Bilmesine rağmen Rooney özelden defalarca söyledi ve bunun doğrudan yapılmış bir şey olduğu gayet açık ve yeterliydi.”

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