Leeds United, Rodrigo'yu kadrosuna kattı

İngiltere Premier Lig'in yeni ekiplerinden Leeds United, Valencia forması giyen İspanyol milli futbolcu Rodrigo'yu renklerine bağladı.

Kulübünden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Rodrigo'nun transferinde İngiliz ekibiyle anlaşma sağlandığı belirtildi.

Transfer bedeli açıklanmasa da İngiliz ve İspanyol medyasında çıkan haberlerde, Leeds United'ın Rodrigo için 10 milyonu bonuslar olmak üzere toplamda 40 milyon euro bonservis ödeyeceği iddia edildi.

Futbola altyapısında başlayan Rodrigo, Valencia'nın yanı sıra Castilla, ve Bolton Wanderers takımlarında forma giydi.

Daha fazla takım

Altı sezon forma giydiği Valencia'da çıktığı 220 maçta 59 gol atan İspanyol forvet, milli takımda 22 karşılaşmada 8 kez ağları sarstı.