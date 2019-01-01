Leeds United, Marcelo Bielsa'nın sözleşmesini uzattı

Leeds United, Teknik Direktör Marcelo Bielsa'nın sözleşmesini, opsiyonu kullanarak 2019-20 sezonu sonuna dek uzattığını duyurdu.

Championship play-off'larında Derby'e kaybederek Premier Lig'e çıkma şansını kaçıran Leeds United, Teknik Direktör Marcelo Bielsa'nın sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.

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Arjantinli çalıştırıcı, 2017-18 sezonunda takımın başına gelmiş ve 2 yıllık sözleşme imzalamıştı. Bielsa yönetiminde Leeds United, bu sezon ligi 83 puanla 3. sırada tamamladı.

63 yaşındaki teknik adam, daha önce , , Athletic Bilbao'yu ve Şili Milli Takımı'n çalıştırmıştı. Son dönemde Bielsa'nın 'ya veya 'ya gidebileceği konuşuluyordu.

Leeds United yönetimi, Bielsa ile yapılan yeni sözleşmeyi duyurdukları açıklamada şunları söyledi: "Marcelo'nun takıma gelmesiyle takımımız, ligi 83 puanla bitirdi. 1. Lig'den Championship'e yükselmemizden bu yana elde ettiğimiz en yüksek puana ulaştık. Çekici bir futbol sergiledik ve Bielsa, taraftarlar arasında popüler bir figür haline geldi."